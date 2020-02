Finisce contro il terrapieno e si cappotta

Grave incidente questa mattina, poco dopo le 6, lungo la regionale 463, all'altezza della progressiva chilometrica 14, in comune di San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, il conducente di una berlina ha perso il controllo della macchina ed è andato a schiantarsi contro un terrapieno che delimita la carreggiata, per poi cappottarsi e finire la corsa a bordo strada.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele e l'equipaggio sanitario di un'ambulanza partito dall'ospedale di San Daniele. I pompieri hanno dato fattivo supporto ai sanitari per la cura della persona rimasta ferita nell'incidente, poi trasportata in pronto soccorso, e hanno messo in sicurezza la vettura e l'area dell'incidente. La persona non sarebbe comunque in pericolo di vita.