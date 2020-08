Finisce contro la segnaletica stradale, poi carambola nel campo

Incidente nella notte, poco prima delle 3.30, lungo la regionale 463, tra San Daniele del Friuli e San Tomaso di Majano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine (stazione di Fagagna), intervenuti per i rilievi, un giovane ha perso il controllo della sua vettura, che è andata a schiantarsi contro la segnaletica. Dopo una carambola, la macchina è finita in un campo. Immediato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli che hanno dato fattivo supporto al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova. I pompieri hanno poi messo in sicurezza la vettura incidentata e il luogo dello schianto. Ad assistere il giovane l'equipe sanitaria di un'automedica e l'equipaggio di un'ambulanza.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È grave, ma non è in pericolo di vita.