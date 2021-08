Finisce contro un palo a Corno di Rosazzo, ferita una donna

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Corno di Rosazzo, in via Pietro Zorutti. Si tratta di una fuoriuscita autonoma di una vettura che, in località Casali Gallo, è finita contro un palo.

Al volante una donna del posto di 52 anni. Notevoli i danni al mezzo che è stato poi messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.

La donna ha riportato ferite non gravi ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Gorizia, per accertamenti. Rilievi della Polizia Locale e, per la viabilità, a supporto, i Carabinieri.