Finisce contro un palo a Opicina, illeso il conducente

È uscito miracolosamente indenne da un grave incidente stradale un uomo di 72 anni di Opicina che, nel pomeriggio di oggi, ha perso il controllo della sua vettura andando a finire contro un palo della pubblica illuminazione e, subito dopo, in un campo, in località Aurisina Cave, mentre marciava in direzione Santa Croce.



La vettura che guidava, una Ford Fiesta, è stata messa in sicurezza i Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto dopo una chiamata al 112 effettuata da alcuni automobilisti di passaggio, preoccupati per le condizioni del conducente, visti i notevoli danni che ha riportato la vettura.



L'uomo, fortunatamente, non ha riportato alcuna lesione. Sul posto, per la viabilità, i Carabinieri, a supporto.