Finisce fuori strada nel cuore della notte

Incidente intorno alle 4 di questa notte nella zona di Cascina Rinaldi, in via Giassico, nel comune di San Giovanni al Natisone.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo ed è uscito autonomamente di strada. Fortunatamente non è rimasto ferito in maniera grave.

È riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto anche l'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova per l'assistenza al conducente.