Finisce fuori strada tra Colloredo e Pasian di Prato

Doblò in un fossato lungo strada tra Colloredo e Pasian di Prato. E' successo nella tarda mattinata quando, per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia della Polizia Locale del comune di Martignacco, una trentenne ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una spalletta del fosso a bordo strada.

A causare l'uscita di strada potrebbe essere stata la puntura di un'ape o di una vespa.

La ragazza, soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Non è grave. Sul posto la pattuglia della Polizia Locale di Martignacco per i rilievi e viabilità.