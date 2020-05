Finiscono con l'auto nel canale, si salvano salendo sul tettuccio

Incidente nella notte in comune di San Giorgio della Richinvelda. Un'auto con a bordo due ragazzi ha sbandato mentre percorreva la strada ponderale che costeggia il canale secondario d'irrigazione del consorzio Cellina-Meduna a Rauscedo, finendo in acqua.

Fortunatamente la vettura non si é rovesciata e i due giovani sono riusciti a salire sul tettuccio, in attesa dei soccorsi. I Vigili del Fuoco di Spilimbergo li hanno tratti in salvo, assieme ai Carabinieri di Spilimbergo che per primi sono arrivati sul posto. Infreddoliti e spaventati i due sono stati affidati ai sanitari del 118 di Spilimbergo.