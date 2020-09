Finita la 'zona rossa' all'ex caserma Meloni di Tarvisio

Terminato il periodo di "zona rossa" per l'ex caserma Meloni di Tarvisio. Lo riferisce a Telefriuli il sindaco, Renzo Zanette: "Sono stati eseguiti due cicli di tamponi su tutti gli ospiti, dopo la positività di uno dei migranti accolti nella ex struttura militare. Tutti i cittadini stranieri sono stati, quindi, spostati in un'altra località individuata dalla Prefettura di Udine. L'ordinanza di divieto di accesso e di uscita, quindi, ha esaurito il suo effetto".

"All'inizio della settimana sono stati accolti altri nove migranti e, in serata, ne arriveranno altri 12, tutti provenienti dalla rotta balcanica, in isolamento fiduciario. Per tutti i nuovi ospiti è stato eseguito il primo ciclo di tamponi, cui seguirà un secondo esame, tra 14 giorni", precisa Zanette.

"Ribadiamo la nostra volontà di trasformare la Meloni in una struttura ricettiva dedicata al turismo, per la valorizzazione e la promozione del nostro territorio" conclude Zanette.