Finita la fuga dell’autore della sparatoria di Bibione

Le foto diffuse attraverso i media sono state fondamentali. Grazie alla prontezza di un cittadino, che l'ha riconosciuto e ha contattato i Carabinieri, è stato rintracciato e arrestato questa mattina il 55enne fuggito a seguito del tentato triplice omicidio di Bibione, che ha portato al ferimento di ben tre persone, una delle quali in gravi condizioni.

A mettere la parola fine alla fuga sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portogruaro, coadiuvati dai colleghi di Latisana. Dopo tre giorni di latitanza, sono riusciti a bloccare lo straniero, per il quale era stato spiccato un mandato dalla Procura di Pordenone.

Il 55enne si trovava a bordo di un autobus di linea lungo la tratta Portogruaro - Latisana - San Michele – Bibione quando è stato riconosciuto da un cittadino che ha subito contattato il 112, fornendo tutte le indicazioni utili al suo rintraccio.

I Carabinieri lo hanno intercettato mentre stava scendendo, in località Cesarolo di San Michele al Tagliamento. Alla vista dei militari, come gesto estremo, il 55enne si è cosparso di benzina, contenuta in una piccola tanica che portava al seguito, ma è stato prontamente bloccato.