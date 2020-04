Finite le quarantene a Fiumicello Villa Vicentina

A Fiumicello Villa Vicentina, dopo il caso positivo di un assessore, quasi tutti i consiglieri erano stati messi in isolamento, a inizio emergenza. Adesso non ci sono più casi di positività. Il paese è libero dal Covid-19, ma il sindaco, Laura Sgubin, invita a non abbassare la guardia. Anche le quarantene preventive per le persone rientrate in paese da fuori si sono risolte bene.

Il sindaco ringrazia la comunità per aver rispettato le prescrizioni, i volontari di Protezione Civile e tutte le persone che hanno aiutato e che continuano a farlo. Tra loro anche tante volontarie che hanno cucito le mascherine.

Un paese da sempre molto unito, Fiumicello Villa Vicentina, solidale e coeso. Con tante associazioni di volontariato. Anche durante l'emergenza questa comunità non si è smentita. Senza clamore, lavorando nel silenzio.