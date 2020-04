Finito l'incubo Covid-19 per il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove. Il primo cittadino, dopo oltre 40 giorni, infatti, ha finalmente ricevuto la bella notizia: non è più positivo, come confermato dall'esito di due tamponi consecutivi.

"I primi sintomi - racconta - li ho avuti i primi giorni di marzo. Dopo la febbre alta, sono rimasti i dolori, la perdita del gusto e dell'olfatto. Pensavo che tutto si potesse risolvere bene nel giro di 14 giorni, invece c'è stato un susseguirsi di tamponi, uno a settimana, tutti sempre positivi".

"Il primo l'avevo fatto a domicilio, poi sono stato due volte nella sede esterna del Pronto soccorso di Pordenone, quindi gli ultimi test li ho fatti nell'area 'drive-in' allestita in fiera. Questa penso sia la modalità più corretta perchè, restando in auto, si mettono meno a rischio anche i sanitari".

"Al quinto tentativo, proprio il giorno di Pasqua, davvero una giornata di Resurrezione anche per me in questo caso, finalmente il primo tampone è risultato negativo. Oggi mi è stato comunicato che anche il secondo test è risultato negativo", conclude Delle Vedove.