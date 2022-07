Finta ispettrice riesce a truffare un'anziana

Truffa nei confronti di un’anziana a San Giorgio di Nogaro. Ieri pomeriggio, alle 16, una 84enne si è fidata di una donna che si è spacciata per ispettrice della sicurezza e ha chiesto di vedere in che modo custodisse l’oro in casa.

In realtà era una truffatrice che, dopo essersi conquistata la fiducia dell’anziana, è riuscita rubare gioielli per un valore di 5mila euro.

Quando la malcapitata si è accorta del raggiro, ormai era troppo tardi. Non le è rimasto altro che denunciare il fatto ai carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro.