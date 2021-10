Finte vaccinazioni, parlano le ex colleghe di Petrillo

Paladina dei vaccini da una parte, finta vaccinatrice dall’altra, tanto che dopo le sue iniezioni i bambini non piangevano, nemmeno con i sieri che provocano dolore e di cui si lamentano persino gli adulti.

E’ il ritratto contraddittorio di Emanuela Petrillo emerso oggi dal processo in Tribunale a Udine che vede l’infermiera accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Treviso, Udine e Codroipo.

Nove le persone che si sono alternate sul banco dei testimoni. Le prime due hanno affermato che Petrillo si era mostrata con loro molto favorevole ai vaccini. Un medico certificatore ha raccontato che l’infermiera, ben preparata e abile nel convincere le famiglie a vaccinare i bambini, era diventata punto di riferimento per i genitori di Codroipo. Qualcuno, addirittura, aspettava che a somministrare il farmaco ai figli fosse proprio lei. “Convinceva - ha affermato il sanitario - meglio di un medico”.

Opposto il tenore delle testimonianze di due colleghe di Treviso. Petrillo, hanno spiegato, vaccinava con una tecnica che non ha mai voluto insegnare, nonostante le richieste. Stando al racconto, la siringa era sempre nascosta dalla mano, l’infermiera preparava l’iniezione di spalle e non voleva che nessuno toccasse il materiale per la preparazione del vaccino. Il suo contenitore dei rifiuti, poi, era sempre più pesante degli altri.

Infine, hanno testimoniato alcune sue compagne di scuola, che hanno dipinto l’imputata come sostenitrice dei vaccini e raccontato come la loro amica, trasferitasi dal Friuli nel Trevigiano nel 2016, si trovò fin da subito in un clima di ostilità per lei incomprensibile.

La prossima udienza, durante la quale saranno sentiti i consulenti tecnici, è prevista per metà dicembre.