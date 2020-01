Finti vaccini, nuova udienza per il processo Petrillo

Dopo l'udienza preliminare del processo a carico di Emanuela Petrillo, l’infermiera accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini prima all’Aas 3 Medio Friuli e poi nell'Usl 2 di Treviso, dove era scoppiato il caso, oggi alle 14 si terrà una nuova udienza con l'apertura vera e propria del dibattimento e costituzione responsabili civili; poi sarà fissata una nuova data. La donna, che si è sempre professata innocente, deve rispondere di peculato, omissione d'atti d'ufficio e falsità in certificati.

In sede di udienza preliminare, il 15 ottobre al Tribunale di Udine, erano state ammesse come parte civile tutte le famiglie che avevano presentato istanza. Il Collegio giudicante ha ritenuto non ammissibile solo la richiesta presentata dal Codacons Fvg. Le due aziende sanitarie, come richiesto dai legali delle famiglie, saranno citate quali responsabili civili. Petrillo era impiegata tra il 2009 e il 2015 tra Codroipo, San Daniele e Udine.