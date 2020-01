Finto tecnico dell'Enel in azione a Udine: derubata una 90enne

Una donna di Udine di 90 anni di età ha denunciato ai Carabinieri della Stazione del Capoluogo, che nel pomeriggio del 21 gennaio scorso, uno sconosciuto aveva bussato alla sua porta dicendo di essere un tecnico dell'Enel. L'uomo le ha detto che era necessario controllare il contatore. In realtà era solo una scusa per introdursi nelle stanze dell'abitazione della pensionata dalla quale sono spariti, infatti, circa 200 euro in contanti. I Carabinieri indagano per identificare al più presto il truffatore e ricordano che per ogni necessità si può chiamare il 112, in particolare quando si notano persone sospette o mezzi sospetti.