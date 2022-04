Fiocco rosa a Ruda: è nata Valeria, bambina ucraina in fuga dalla guerra

“Oggi, con grande emozione, diamo il benvenuto nel mondo a Valeria, bambina ucraina nata alle 4.30 all’Ospedale Monfalcone, scappata dalla guerra che sta colpendo ferocemente il suo paese”. Così Franco Lenarduzzi, Sindaco di Ruda, dà la notizia dopo esserci complimentato con la nonna Alessia e la mamma Diana.



Quest’ultima, assieme ad altre due mamme, e cinque bambini sono arrivati e sono stati accolti a Ruda lo scorso 11 marzo. Sono le due figlie e la nipote di Alessia, signora ucraina che per vent’anni ha lavorato a Ruda e Perteole e, da un paio d'anni, risiede ad Aquileia.



Provenivano tutte da Ternopil, città dove la contraerea ucraina ha intercettato e distrutto un missile lanciato sulla città. Dopo oltre 56 ore di viaggio con i pullman disponibili e dopo un giorno passato nei campi profughi di confine, sono arrivate in Italia e a Ruda.



“Sono state ospitate della signora Danila Troncon, nella casa di famiglia, rimasta vuota dopo la scomparsa della madre, di cui Alessia era badante. Danila, che vive a Roma, ha messo a loro disposizione tutta la sua casa. Un gesto bellissimo, di cui ringrazio di cuore la signora Troncon, che dimostra la grande solidarietà che si sta generando in tutta la comunità”, aggiunge il Lenarduzzi.



“Ora la neomamma è stata seguita dal reparto di Ostetricia e Ginecologia di Monfalcone. Da un mio colloquio, il direttore della struttura, il dott. Bailo Boschian, ha dato disposizioni per l’adeguata assistenza a Diana con cui comunicano in inglese, parlato sia dal personale medico e paramedico che da Diana stessa. Croce Rossa italiana e Questura hanno subito fornito tessera sanitaria e permesso di soggiorno, al fine di alleggerire l'iter burocratico”.Una notizia che sicuramente verrà accolta con entusiasmo stasera stessa, durante la manifestazione “In piazza per l’Ucraina” dalle 19.45 in Piazza Libertà a Ruda. La comunità di Ruda, aperta all’accoglienza, vorrà esprimere massima vicinanza al popolo ucraino e dare il benvenuto a Valeria.