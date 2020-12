Fitta nevicata a Sappada, mercoledì scuole chiuse

Proprio nell'anno della pandemia, con gli impianti sciistici fermi per decreto, continua a nevicare su Alpi e Prealpi friulane. La neve sta imbiancando strade, paesi e località turistiche montane come non si vedeva da tempo. Senza il virus, l'avvio della stagione invernale avrebbe potuto essere davvero memorabile.

Ne sa qualcosa Sappada che, nelle ultime 72 ore, è stata letteralmente investita, quasi sepolta, dai candidi fiocchi. Oggi, nella quarta giornata di allerta meteo regionale, l'ultima nevicata ha inevitabilmente creato ulteriori disagi alla viabilità che collega la località dolomitica alle vallate attigue.

Nel pomeriggio, la regionale 355 è stata chiusa per pericolo slavine e caduta di alberi dal km 30 (bivio x il biathlon di Piani di Luzza) e il km 32 (Cima Sappada). Sono in corso, infatti, alcuni lavori per la rimozione di materiale franato lungo la carreggiata.

Sempre nelle ultime ore, il sindaco Manuel Pille Hoffer ha comunicato anche la chiusura delle scuole per la giornata di domani. "Dato il protrarsi della fitta nevicata - ha spiegato sul suo profilo Facebook -, al fine di limitare gli spostamenti e soprattutto di favorire lo sgombero della neve, mercoledì 9 dicembre, tutte le scuole di Sappada rimarranno chiuse".

Il primo cittadino ha inoltre invitato la cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari e prestare la massima attenzione.