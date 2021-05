Fiume Veneto, 315mila euro per i lavori in via Battini

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo per il secondo stralcio dei lavori di completamento di via Battini, a Pescincanna, per un importo complessivo di 315mila euro.



“Rispetto all’idea iniziale - dichiara il vicesindaco Roberto Corai -, abbiamo rivisto l’impostazione progettuale privilegiando l’allargamento di un tratto di pista ciclabile. Sono stati anche previsti dei lavori di bonifica di un tratto di fognatura dismessa ed il conseguente ripristino del manto di d’usura della sede stradale. Dopo l’aggiornamento in giunta del progetto definitivo nell’aprile del 2020, comprendente la dichiarazione di pubblica utilità, si è proceduto con l’iter burocratico, particolarmente laborioso, propedeutico alla emissione dei decreti di esproprio. E’ stato necessario, infatti, affrontare la fase dei frazionamenti e delle pratiche catastali che hanno impiegato diverso tempo per essere completate.



Ora l’iter si è concluso e, con l’approvazione del progetto esecutivo, si potrà procedere con la pubblicazione del bando di gara.



In occasione della prossima riunione con i cittadini, fissata a Pescincanna per il 18 maggio, presenteremo l’opera, attesa ormai da molto tempo, che andrà a completare il collegamento tra via Battini e la piazza della frazione”.