Fiume Veneto al lavoro per il nuovo anno scolastico

In previsione dell’apertura dell’anno scolastico 2020/21, i comuni e gli Istituti comprensivi dovranno attivarsi per riorganizzare le attività nel rispetto delle disposizioni Covid-19. “Sebbene le linee guida e le disposizioni ministeriali continuino a mutare e venire aggiornate di giorno in giorno, non abbiamo voluto attendere e già da due settimane ci siamo attivati per individuare le opportune misure che garantiscano lo svolgimento delle lezioni nel rispetto delle disposizioni", spiega il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton.

"Il dialogo e il confronto con l’Istituto Comprensivo è costante e proficuo nella ricerca delle soluzioni da mettere in pratica. Per quanto riguarda l’adattamento degli edifici scolastici, dei quali il comune ha competenza e la proprietà, abbiamo presentato la settimana scorsa una richiesta di contributo al Ministero dell’Istruzione per finanziare l’acquisto di nuovi banchi singoli per la scuola di Cimpello e delle pareti mobili per la scuola di Bannia, necessarie per ricavare due nuove aule", prosegue Canton.

"Ieri il Ministero ha comunicato l’accoglimento della nostra richiesta, assegnando al nostro comune 40.000 euro per lo scopo. Per tutti i plessi, inoltre, procederemo con una diversa riorganizzazione dei banchi e delle aule, in modo da garantire le distanze senza il bisogno di dividere le classi, con risvolti positivi sia in termini di ore di lezione, sia in termini di personale docente".

"Abbiamo individuato, inoltre, una diversa collocazione dei seggi elettorali per il referendum previsto il 20 e 21 settembre. Lo spostamento è un’operazione per nulla banale che, in seguito al via libera da parte del Prefetto di Pordenone, consentirà, nel territorio di Fiume Veneto, di non sospendere le lezioni per lo svolgimento della consultazione referendaria a una settimana dall’avvio dell’anno scolastico. Il confronto con il dirigente scolastico proseguirà nei prossimi giorni, nella speranza che dal ministero possano essere finalmente definite delle linee guida certe", conclude il sindaco.