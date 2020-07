Fiume Veneto, anziana rapinata in strada

Un nuovo episodio di furto con strappo questa mattina, a Fiume Veneto intorno alle 10.30. Ancora una volta, a finire nel mirino dei malviventi una persona anziana, avvicinata mentre stava camminando per la strada. Ad agire è stata una giovane donna che, rapidamente, ha strappato dal collo della pensionata una collana d'oro, per poi fuggire facendo perdere le sue tracce.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Pordenone. Un caso simile si era verificato ieri mattina, a Portogruaro.

Vittima, in quel caso, un uomo anziano avvicinato da due donne che, con una scusa, gli hanno strappato dal polso il suo orologio d'oro, facendolo cadere per terra. Era stato necessario l'intervento sanitario per medicare la vittima. Su questo caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Portogruaro.