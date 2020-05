Fiume Veneto avrà una nuova scuola secondaria

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato l’aggiornamento del piano annuale 2020 e triennale 2020-22 delle opere pubbliche. Buone notizie arrivano dal fronte degli edifici scolastici.

"Grazie a una sapiente strategia nella ricerca dei finanziamenti necessari, abbiamo ottenuto due contributi regionali (complessivamente € 470.000) per l’adeguamento sismico del plesso di Cimpello, permettendoci così di anticipare di un anno il cronoprogramma inizialmente previsto", spiega Roberto Corai, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. "Lo stanziamento è aggiuntivo a quanto già in cantiere, ovvero l’efficientamento energetico dell’edificio, per mezzo della sostituzione degli infissi. Entro la fine del 2021 Cimpello potrà godere di una scuola più funzionale e completamente ristrutturata".

"Il plesso che ospita la scuola secondaria di Fiume Veneto, invece, è stato oggetto in questi ultimi mesi di una serie di approfondimenti, grazie a una stretta collaborazione tra il progettista incaricato, il nostro ufficio lavori pubblici e l’apposita task force del Ministero dell’Istruzione", prosegue Corai. "L’intervento di ristrutturazione che nel 2017 era stato valutato dalla precedente amministrazione sufficiente per poter rientrare nei parametri antisismici, si è rivelato in realtà non adeguato".

"Il nuovo progetto generale prevede la ristrutturazione della palestra - i lavori sono già in fase di appalto – mentre il resto del plesso sarà completamente demolito e ricostruito, procedendo a step in tre lotti funzionali. Nella nuova scuola sarà realizzata anche la mensa scolastica, da anni ospitata provvisoriamente presso il palazzetto dello sport, e un nuovo auditorium da 250 posti, struttura che la comunità di Fiume Veneto attende da decenni. A copertura del secondo lotto, il Ministero ha assegnato al comune, poche settimane fa, un primo contributo di € 950.000, che ci permetterà di anticipare di un anno il cronoprogramma dei lavori ed affidare già quest’anno la progettazione dell’opera".

"Sono entrambe opere pubbliche importanti che ci permetteranno di avere, tra qualche anno, tutti i plessi scolastici del comune ai più alti standard qualitativi sia in termini di vulnerabilità sismica che di efficienza energetica", conclude Corai.