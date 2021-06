Fiume Veneto, fa 'strike' contro le auto in sosta

Incidente questa mattina, intorno alle 9, a Bannia di Fiume Veneto. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per rilievi e viabilità, la conducente di una vettura ha perso improvvisamente il controllo dell'auto. È finita prima sulla corsia opposta di marcia e, quindi, è andata a schiantarsi contro due macchine posteggiate vicino a un negozio di ortofrutta.

Per fortuna non gravi le conseguenze per la giovane donna alla guida, assistita, per le medicazioni, dal personale medico inviato sul posto dalla Sores di Palmanova, proveniente da San Vito al Tagliamento. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito.

Nessun ferito, invece, tra le persone che si stavano recando a fare la spesa nel negozio.