Fiume Veneto, fioccano le multe con i Velok

E’ tempo di bilanci, a Fiume Veneto, dopo l’installazione delle prime otto postazioni Velok nel territorio. La postazione che ha rilevato il maggior numero di infrazioni è quella di via Carducci, che ha segnalato 225 auto che circolavano a una velocità di oltre 40 chilometri superiori al limite. Sono state 62 le infrazioni gravi individuate in via Solari, 23 in via Trento, 21 in via San Vito, sei in Corso Italia, quattro in viale Della Repubblica e tre in via Piave.

"La velocità costituisce una delle principali cause dei sinistri stradali, spesso con conseguenze gravi anche dal punto di vista delle lesioni alle persone", sottolinea Maurizio Ramponi, assessore alla Sicurezza del comune. "Per questo motivo abbiamo deciso, appena insediati, di procedere con l’installazione di presidi fissi di rilevazione della velocità, da posizionare a protezione dei centri abitati e delle strade più pericolose".

"Abbiamo individuato, in questa prima fase, alcune strade di competenza comunale che non necessitano di autorizzazioni di altri enti: via Bassi, via Verdi e via Giovanni XXIII a Fiume Veneto, via Mazzini e via Leopardi a Cimpello, via Sauro a Bannia, via Formentini e via Battini a Pescincanna. Le postazioni sono ben visibili e segnalate agli automobilisti, anche di notte, e sono attive a rotazione senza preavviso".

"L’effetto deterrente è stato da subito ben visibile ed efficace, tuttavia abbiamo voluto raccogliere delle rilevazioni statistiche della velocità prima e dopo l’installazione delle apparecchiature per un’analisi oggettiva. La diminuzione delle infrazioni totali è mediamente del 45%, l’abbattimento di quelle gravi (velocità oltre i 40 km/h rispetto al limite) è del 75%, mentre la velocità media diminuisce di circa l’11%", spiega l'assessore.

"Gli effetti positivi più rilevanti si segnalano in viale Mazzini a Cimpello, passando da 42 infrazioni gravi al giorno a 9 e una velocità media di transito di 70 km/h, e via Sauro nei pressi del campo sportivo di Bannia, da 28 a 6 infrazioni gravi al giorno e una velocità media di 50 km/h. Siamo soddisfatti dei risultati, ma abbiamo purtroppo dovuto rilevare, in particolare prima dell’installazione delle postazioni, alcune velocità di punta, anche ad orari diurni, del tutto inaccettabili, che hanno sfiorato in alcuni casi anche i 150 km/h. Ci stiamo attivando per debellare tali comportamenti, sebbene rimasti residuali dopo i Velok. A tal proposito, ricordiamo che le sanzioni per le infrazioni gravi partono da 500 euro e possono superare i 3.100 oltre alla sospensione della patente da 1 a 12 mesi".

"Per decisione della giunta comunale, dal 2019, gli introiti derivati non saranno destinati a ‘fare cassa’, ma utilizzati interamente per manutenzioni delle stesse e a beneficio della Polizia Municipale. Con l’occasione sono state rilevate le statistiche anche in altre strade ex-provinciali con dati preoccupanti che e saranno presentate per concretizzare la seconda fase di installazione di presidi fissi per la rilevazione della velocità", conclude Ramponi.