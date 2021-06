Fiume Veneto in lutto per l'ultimo saluto a Marco Celant

Il Comune di Fiume Veneto ha proclamato il lutto cittadino per sabato 5 giugno, giorno dei funerali, per la tragica morte di Marco Celant, che martedì 1 giugno ha perso la vita sul lavoro all'Anoxidall, in seguito al rovesciamento del muletto su cui lavorava, lasciando nel dolore i genitori, la moglie e due figli piccoli.

Il drammatico evento ha suscitato grande impressione, profondo sgomento nonché intensa commozione nella comunità. L’Amministrazione comunale intende così esprimere vicinanza e affetto alle famiglie colpite da questa grave perdita. Con ordinanza del sindaco Jessica Canton, è stata anche disposta l’esposizione, nella medesima giornata, delle bandiere a mezz’asta o listate a lutto sugli edifici pubblici