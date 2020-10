Fiume Veneto, incontro sulla viabilità a Pescincanna

L’amministrazione comunale di Fiume Veneto ha organizzato un incontro, presso la Pro Loco di Pescincanna, con i residenti di via Tomat e di via Osoppo, alla presenza del sindaco Jessica Canton, del vicesindaco Roberto Corai e del comandante della Polizia Municipale Gianluca Diolosà, per approfondire alcune problematiche legate alla viabilità del centro della frazione di Pescincanna.



Il senso unico di marcia nelle due vie, istituito molti anni fa anni fa, è stato oggetto nel 2017 di due raccolte di firme, una a favore e una contraria, in seguito alle quali l’allora amministrazione non ha adottato alcun provvedimento.



“Obiettivo della riunione – dichiara il Sindaco Jessica Canton - è stato confrontarsi e approfondire in senso più ampio la situazione viabilistica del centro della frazione. Gran parte della trentina di cittadini presenti ha manifestato la volontà di mantenere l’attuale impostazione viaria a senso unico, seppure con la necessità di alcune modifiche migliorative. Abbiamo proposto di redigere uno studio con alcune soluzioni realizzabili, quali ad esempio un intervento che vada a mitigare la velocità di fronte alla scuola dell’infanzia, per garantire una maggiore sicurezza per l’entrata ed uscita dei bambini e dei genitori. Altro punto meritevole di attenzione, è l’incrocio tra via Osoppo e via Volta: l’attuale conformazione dell’intersezione riduce la visibilità per gli automobilisti, pertanto è necessaria una modifica che possa migliorare la situazione attuale. Sul punto intendiamo inserire, nella previsione urbanistica la possibilità, di realizzare una rotatoria. Ci siamo dati appuntamento tra un paio di mesi, appena pronto lo studio, valutare la fattibilità di quanto emerso durante la riunione.”