Fiume Veneto, investimenti per 8,9 milioni di euro

“Tanti i lavori – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Roberto Corai - avviati nel 2020 e in fase di progettazione, i cui cantieri sono pianificati in partenza nell’arco del 2021: in tema di viabilità la sistemazione di via Ghetti, il secondo stralcio della messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, l’ampliamento della pubblica illuminazione in vari punti del territorio comunale e il completamento dell’allargamento di via Battini; in primavera saranno avviati i cantieri per l’asfaltatura del centro di Praturlone, via Vespucci e, grazie a Fvg Strade, di viale della Repubblica, via Trento, via Pascoli, via Leopardi; verranno consegnati i cantieri per i primi due lotti della riqualificazione del centro abitato di Cimpello, un terzo è in fase di progettazione, mentre l’ultimo è previsto nel 2022.



Proseguono gli interventi sui cimiteri di Praturlone e Fiume Veneto con nuovi ampliamenti, mentre vengono confermate e finanziate le opere inserite nello scorso piano triennale, quali la sistemazione del Rio Rui a Cimpello, la realizzazione di un percorso naturalistico lungo il fiume Fiume e di un ponte di collegamento ciclopedonale tra piazzale del Des e il Mortol, una nuova area parcheggio a Bannia.



Riguardo all’edilizia scolastica, il 2021 sarà l’anno in cui si adegueranno alle norme antisismiche la scuola di Cimpello e la palestra delle medie. Entro l’anno partirà inoltre il primo step del rifacimento del plesso scolastico che vedrà la realizzazione delle prime 6 aule e del nuovo ingresso.Tra le novità assolute introdotte, il completamento della pubblica illuminazione in via Pascoli e la realizzazione di una rotatoria a Pescincanna per risolvere l’annoso problema dell’incrocio tra via Volta e via Osoppo, che avrà anche la funzione di proteggere il centro abitato dalla velocità e dal traffico.”“Il piano triennale 2021-23 – interviene il Sindaco Jessica Canton- verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale i primi di marzo e prevede uno stanziamento di circa 8,9 milioni di euro. Per cercare di superare la recessione dovuta alle restrizioni imposte, crediamo che gli investimenti pubblici siano un valido ausilio per rimettere in moto la piccola e media impresa e il suo indotto, per sostenere l’occupazione e generare un volano economico positivo, al contrario della distribuzione di sussidi assistenzialisti, inadatti sia al lavoro che stimolare la crescita.”