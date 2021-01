Fiume Veneto, nuovo piano dei parcheggi rosa e a sosta regolamentata

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato la razionalizzazione e la modifica del piano delle aree di sosta a tempo (disco orario) e l’istituzione dei parcheggi rosa dedicati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale.



“Negli anni le modifiche ai parcheggi a tempo – dichiara il Sindaco Jessica Canton - sono state predisposte in più fasi, rendendo necessario provvedere a una nuova valutazione complessiva che tenga in considerazione le criticità esistenti, uniformando anche fasce orarie e durata massima della sosta.



In particolare, il piano prevede nuovi stalli a tempo presso gli uffici comunali, anche in conseguenza della realizzazione di una nuova area di sosta dedicata ai dipendenti e la razionalizzazione e riduzione del parco auto dell’ente, che ha permesso di poter mettere a disposizione dei cittadini nuovi spazi. Siamo intervenuti riportando a sosta libera 11 postazioni in piazza del Donatore Avis, di fronte alle scuole medie. Con le sole eccezioni di via Volta a Pescincanna e di via Ermacora, accanto alla caserma dei Carabinieri, tutti i parcheggi regolamentati a ‘disco orario’ del capoluogo e delle frazioni avranno una durata massima della sosta di 90 minuti, nei giorni feriali e nella fascia oraria 8.00-18.00.



Abbiamo anche introdotto i primi ‘parcheggi rosa’ in prossimità dei servizi pubblici più frequentati, come farmacie, scuole, uffici pubblici, negozi, dedicati alle donne in stato di gravidanza e neomamme, iniziativa che riteniamo doverosa e di importante significato sociale.I parcheggi ‘rosa’ e quelli con regolamentazione della durata a ‘disco orario’ hanno lo scopo di consentire il ricambio dei veicoli in sosta e l’utilizzo efficace degli spazi, in particolare per le zone in cui gli stalli sono limitati rispetto alle esigenze degli utenti, anche in supporto alla presenza di attività commerciali e di servizi che necessitano di una maggiore frequenza del ricambio e di possibilità di soste brevi.”Nelle prossime settimane l’ufficio lavori pubblici provvederà alla modifica della segnaletica e verrà pubblicata sul sito internet comunale una mappa informativa in cui saranno riepilogate le ubicazioni degli stalli, per avere una visione di insieme da fornire agli automobilisti.