Fiume Veneto, raffica di patenti ritirate

Durante le festività di Natale e Capodanno, la Polizia Locale di Fiume Veneto ha mantenuto costante la vigilanza del territorio, intensificando i controlli nei luoghi più frequentati dalle persone durante gli acquisti e lungo le direttrici di collegamento tra centri urbani.

Nel mese di dicembre, sono state contestate 90 violazioni al Codice della strada, con quattro patenti ritirate perché scadute e due per eccesso di velocità oltre i 40 km/h. Il 3 gennaio è stata ritirata la patente a un conducente che procedeva a 102 km/h in centro abitato a Cimpello, con una sanzione di 543 euro.

Il 31 dicembre la pattuglia ha fermato il conducente di un ciclomotore. L'uomo, che viaggiava in sella con un bimbo di cinque anni, ha collezionato una raffica di multe: non indossava il casco di protezione, il mezzo non aveva la targa ed era senza assicurazione. Per lui, sanzione da 1.284 euro, esecuzione di due fermi amministrativi per 90 giorni totali e sequestro del mezzo, oltre a 11 punti di decurtazione alla patente di guida.

Nella zona del parco Commerciale, poi, è stato denunciato un conducente, residente nell’area pordenonese, che ha esibito una patente falsa. Per lui è scattata una denuncia penale e la contestazione della violazione di guida senza patente, con sanzione amministrativa di 5 mila euro e fermo del veicolo per tre mesi.

“Grazie alla professionalità della Polizia Locale guidata dal Comandante Paolo Fort – dichiara il Sindaco Jessica Canton -, l’attenzione alla sicurezza stradale dei conducenti e dei cittadini è sempre alta, capillare e costante. Per il prossimo futuro diverse novità in cantiere: l’Amministrazione ha un ambizioso programma a medio termine per il potenziamento del comando in termini di personale, di mezzi e risorse, perché la sicurezza per i cittadini è un fattore imprescindibile per garantire un’elevata qualità della vita".