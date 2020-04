Fiume Veneto, scendono a cinque i positivi al Covid-19

In un videomessaggio, il sindaco Jessica Canton aggiorna sulla situazione a Fiume Veneto. "Al momento sono cinque le persone positive, mentre cresce il numero dei guariti e migliora il trend delle quarantene. Ci auguriamo che la situazione continui così".

"E' al via una nuova fase di distribuzione, ai nuclei familiari, delle mascherine prodotte dalla Regione. Sono 1.030 i kit (contenenti due mascherine lavabili ognuno) che il gruppo comunale di Protezione Civile consegnerà nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17. Sarà possibile soddisfare buona parte dei 1.300 nuclei familiari composti da almeno due persone con almeno un componente di età compresa tra i 55 e i 59 anni. Al momento, quindi, sono giunti in totale a Fiume Veneto circa 2.500 kit, con una copertura di quasi la metà dei 5mila nuclei famigliari residenti. Sono già state consegnate le mascherine a tutte le famiglie composte da almeno due persone con almeno un componente di età superiore a 60 anni", spiega il sindaco.

"Nei prossimi giorni, inizieremo anche la distribuzione alle attività commerciali del territorio di mascherine più leggere del tipo usa e getta, sempre inviateci dalla Regione. Le mascherine saranno disponibili gratuitamente per i clienti, che ne fossero sprovvisti, per accedere ai locali. Rinnovo il ringraziamento ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per il lavoro che stanno svolgendo", conclude Canton.