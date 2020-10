Fiumi di alcol e rissa nel locale, stop per 30 giorni

Ieri sera, gli agenti della Questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di sospensione per 30 giorni, disposto dal Questore Marco Odorisio, nei confronti del Bar Pascha, nella frazione di Pescincanna di Fiume Veneto.

Il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza, dopo un grave fatto accaduto nella nottata di giovedì 15 ottobre, quando un cittadino ucraino si era presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile in stato di ebrezza, con contusioni al volto e alla mandibola, frattura del naso, un dente rotto e ferite alle labbra, che gli sono valse una prognosi di 21 giorni.

I poliziotti hanno quindi ricostruito quanto accaduto, grazie a vari testimoni: l’uomo, recatosi nel bar, aveva ordinato varie birre e vodka. Poi, per futili motivi, era scoppiata una scazzottata con altri avventori, con raffiche di pugni e calci, tanto da far cadere l’aggredito; dopo che l'uomo era rovinato a terra, ha continuato a essere colpito, prima di essere soccorso e accompagnato in Ospedale. Nel frattempo, il personale del bar, come se nulla fosse accaduto, proseguiva regolarmente l’attività.

Gli Agenti hanno accertato come il giovane aggredito all’interno del locale avesse un tasso alcolemico superiore a 3 gr/l, stato di ubriachezza procuratogli proprio dalla continua ed eccessiva somministrazione di bevande alcoliche, tanto che la barista è stata denunciata per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

Al termine dell’istruttoria, quindi, ricorrendone i presupposti di legge previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il Questore ha adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, con chiusura del locale per 30 giorni.