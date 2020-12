Fiumi di eroina e cocaina dall'Albania, arresti anche a Udine

Maxi operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, contro il narco-traffico tra l'Albania e la provincia di Matera.

L'operazione Metalba, come è stata chiamata, vede coinvolte numerose città italiane, tra cui Udine.

Questa mattina all'alba i Carabinieri del Ros e della Compagnia di Policoro (Matera) hanno eseguito 18 arresti: sette persone sono finite in carcere e undici ai domiciliari.

Le persone indagate sono accusate, a vario titolo, di associazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana provenienti dall'Albania e poi smerciate sul territorio nazionale.

Un centinaio i Carabinieri impegnati nell'operazione che ha coinvolto le province di Matera, Potenza, Cosenza, Lecce, Udine, Parma e Trapani.