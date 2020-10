Flaibano, alunna delle elementari positiva

Una bambina che frequenta le scuole elementari del comune di Flaibano è risultata positiva al Covid-19. La comunicazione ha raggiunto i genitori nella giornata di oggi. Si tratta di un'alunna che ha manifestato sintomi di febbre e che è stata di conseguenza sottoposta al tampone, poi risultato positivo. È stata posta in isolamento.

Nella giornata di lunedì i bambini che sono entrati in contatto con lei (cinque alunni) saranno sottoposti a tampone.

"L'Amministrazione Comunale di Flaibano - riferisce a Telefriuli il sindaco, Alessandro Pandolfo -, è in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione, così come con la Direzione Scolastica, e ha avviato, anche se non era necessario da disposizione, la sanificazione dello scuolabus, in via precauzionale, sebbene la bambina non lo utilizzi. È importante sottolineare che tutte le normative di distanza sono state rispettate".

Questa mattina sono stati sanificati anche i locali della scuola. L'alunna contagiata non vive a Flaibano ma in un paese della zona. Sono stati di conseguenza sottoposti a quarantena fiduciaria anche i suoi familiari.