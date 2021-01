Focolaio Covid a Ronchi, ricoverato don Renzo Boscarol

Focolaio Covid a Ronchi dei Legionari. Sono risultati positivi, infatti, il parroco don Renzo Boscarol, ma anche il vicesindaco ronchese, Paola Conte, e il marito, da anni collaboratore della comunità parrocchiale.

La causa scatenante potrebbe essere stata la cerimonia svoltasi l'8 gennaio, al cimitero di Mariano del Friuli, in ricordo di monsignor Giovanni Battista Falzari, Pre Tita per tutti, scomparso l'8 gennaio del 1974. Una figura molto importante per Ronchi. Dal 27 gennaio 1940 al 23 febbraio 1952, infatti, fu parroco a San Lorenzo.

Intanto, nelle scorse ore, si sono complicate le condizioni di don Boscarol, tanto da rendere necessario, mercoledì sera, il suo ricovero all'ospedale, prima al San Polo, quindi a Cattinara. Prima dell'ospedalizzazione, il parroco era rimasto in stretto isolamento precauzionale nella canonica.

La notizia del suo ricovero è stata confermata da un messaggio di don Mirko Franetovich, vicario parrocchiale di San Lorenzo e Santo Stefano e, quindi, stretto collaborate di don Renzo. “Certamente la situazione è delicata – ha scritto - e vogliamo essergli vicino con l'affetto e la preghiera. Informo, inoltre, che sia io sia don Umberto Bottacin, parroco della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, siamo negativi al tampone e continueremo a collaborare per le celebrazioni e attività pastorali necessarie”.

Un messaggio inviato a tutti i gruppi parrocchiali, alle associazioni e ai cittadini, in cui ha anche precisato che è già stato provveduto, attraverso una ditta specializzata, alla sanificazione degli ambienti della canonica e delle chiese di San Lorenzo, Santo Stefano e Santa Domenica di Selz. “Grazie di cuore e rimaniamo uniti”, ha concluso don Mirko.

Don Renzo aveva trovato conferma della sua positività dopo aver effettuato il tampone. Il sacerdote, come detto, l'8 gennaio aveva partecipato a Mariano del Friuli alla cerimonia di ricordo di pre Tita Falzari, recandosi nel comune friulano in auto assieme alla vicesindaco, Paola Conte e al marito Franco. Qualche giorno dopo la cerimonia proprio Paola Conte era risultata positiva e ora si trova a casa in isolamento. Le sue condizioni sono in via di miglioramento, così come quelle del marito.

Anche don Renzo aveva effettuato per la sicurezza di tutti il tampone, che aveva avuto, purtroppo, positivo. Va anche detto che l’attività verso i più bisognosi, non solo della Caritas, ma anche della parrocchia, a causa proprio della situazione pandemica, è aumentata e il sacerdote non si è mai sottratto dall’aiutare chi chiedeva aiuto.

Inizialmente le conseguenze del Covid erano state solo un lieve malessere e un po' di febbre, ma, nelle scorse ore, le condizioni si sono aggravate, fino a rendere necessario mercoledì sera il ricovero in ospedale.

Tutta la comunità ronchese, saputa la notizia, ha espresso la sua vicinanza al sacerdote. “Sono notizie sconvolgenti, alle quali non ci si riesce mai ad abituare", ha commentato il sindaco, Livio Vecchiet. "Mi auguro che tutto si rivolva nel miglior modo possibile. Spero in una pronta guarigione di don Renzo, del mio vicensindaco e del marito, così come il loro rientro alle attività che svolgono con passione e professionalità”.