Focolaio Covid, chiude la primaria di Codroipo

Il Sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, ha disposto con ordinanza (qui il testo integrale) la chiusura delle classi prime e seconde della scuola primaria Fabris e Candotti nel plesso di via IV Novembre, dal 2 al 10 novembre. La decisione è maturata oggi, d'intesa con il Dipartimento di prevenzione e la Dirigenza scolastica dell'Istituto comprensivo, in seguito a un focolaio Covid, che vede coinvolti diversi bimbi.

Ieri le segnalazioni della Dirigente scolastica e del personale AsuFc hanno confermato diverse positività emerse proprio tra gli alunni più piccoli della primaria. Da qui la scelta di una misura 'drastica', per evitare il propagarsi del contagio. Per gli studenti, quindi, da domani scatterà la didattica a distanza e, dal 9 novembre, i test che si spera potranno ufficializzare la fine del contagio e la ripresa delle lezioni in presenza. Nel frattempo, tutti i locali saranno sottoposti a sanificazione.

Diversi casi erano emersi anche nella vicina scuola dell'infanzia da dove, probabilmente, è partito il focolaio. In questo caso per i bimbi delle classi dei piccoli e dei medi è già scattata la quarantena; anche per loro previsto un tampone "non prima di dieci giorni", come disposto dal Dipartimento di prevenzione.