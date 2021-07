Focolaio Covid dopo la festa da ballo a Roveredo, disposta chiusura del locale

Questa mattina, gli agenti della Questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento di sospensione per 75 giorni, disposto dal Questore Marco Odorisio nei confronti del Papi Beach di Roveredo in Piano.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche delle forze di polizia e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, che ha accertato un vasto focolaio Covid in seguito alla festa organizzata nel locale sabato 17 luglio. Il contagio, per numero di persone coinvolte, è uno dei più consistenti che si siano registrati nella nostra regione.

Gli agenti avevano raccolto le testimonianze di una ventina di giovani che avevano partecipato alla festa, dai quali sono emersi gravi mancanze nel rispetto delle norme anti-contagio. Nel racconto, si parla di assembramenti all’esterno del locale delle persone in fila in attesa di entrare e, una volta dentro, dj animavano la serata con musica, mentre i ragazzi, senza mascherina, ballavano gli uni vicini agli altri, senza che i responsabili del locale invitassero le persone a rimanere sedute al loro posto, né tantomeno interrompendo la serata per salvaguardare la sicurezza dei giovani.

E’ stata ricostruita, insomma, una vera e propria serata da ‘discoteca abusiva’, con 300 persone che hanno ballato dalle 23 alle 4 del mattino.

I poliziotti hanno poi accertato come ogni fine settimana fossero state organizzate serate simili, in assenza della licenza che regolamenta le attività da ballo. E ancora, oltre alle testimonianze dei ragazzi, è stato scaricato un video relativo alla festa, con immagini che riprendevano decine e decine di giovani, senza mascherina, accalcati a ballare a ridosso della consolle, filmato che era poi stato rimosso alcuni giorni dopo.

Nei giorni successivi il quadro si è ulteriormente aggravato. Il 28 luglio, il Dipartimento di Prevenzione dell’AsFo ha trasmesso al Questore un’ulteriore segnalazione con la quale aggiornava il focolaio partito dal Papi Beach, con 55 casi positivi al Covid, riguardanti persone residenti nel Friuli Occidentale, compresi militari della Base Usaf di Aviano, e a Treviso.

Il locale era già stato sanzionato a maggio 2019, con una prima chiusura di 90 giorni, sempre per ragioni di sicurezza pubblica e sicurezza delle persone. Il Questore, dunque, oltre alla sospensione per 75 giorni, ha trasmesso al Sindaco Paolo Nadal la proposta di revoca della licenza.