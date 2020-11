Focolaio Covid nel carcere di Tolmezzo

Dopo i sei contagi emersi ieri (e riportati nel bollettino regionale), il Carcere di massima sicurezza di Tolmezzo oggi ha avuto la conferma: tra i detenuti ospitati all'interno della struttura di detenzione è scoppiato un focolaio Covid, evidentemente con una carica virale molto pontente. Sono oltre trenta i casi rilevati.

Secondo quanto ha appreso l'Ansa, si tratterebbe di circa 25 detenuti - ma il dato potrebbe salire, con l'esito di ulteriori tamponi effettuati in mattinata - e di una decina di agenti di Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda la positività delle persone ristrette, si segnalano contagi sia nella sezione di alta sorveglianza sia in quella riservata ai detenuti per 41bis.

Fino a questa mattina non si registravano condizioni tali da richiedere un ricovero in ospedale, ma visti i numeri del contagio c'è la massima attenzione da parte della direzione della struttura carceraria.