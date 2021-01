Focolaio Covid nella scuola media di Gonars: 60 alunni a casa

Covid anche nelle scuole di Gonars. I casi di infezione hanno iniziato a manifestarsi in alcuni alunni già la scorsa settimana. Poi altri studenti sono risultati positivi al virus, tre in tutto su 200 studenti. Per precauzione, quindi, per gli alunni di tre classi delle medie (una prima, una seconda e una terza), per un totale di 60 allievi, è stato necessario sospendere le lezioni; gli studenti rientreranno in classe entro i primi dieci giorni di febbraio.

Il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, è stato informato dalla dirigente scolastica e sta seguendo da vicino la situazione. Il plesso educativo è frequentato da ragazzi di Gonars, Bicinicco e Bagnaria Arsa.