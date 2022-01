A Sesto al Reghena è stato individuato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di fagiani.

Come disposto dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale sono stati abbattuti circa 500 volatili, in via preventiva.

Il sindaco Marcello Del Zotto ha firmato un'ordinanza con ulteriori disposizioni per contenere il focolaio, che tuttavia sarebbe a bassa contagiosità. Una situazione da monitorare ma che al momento non crea allarme.