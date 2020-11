Focolaio in chiesa al Sacro Cuore di via Cividale

C'è apprensione per un focolaio che vede coinvolti alcuni fedeli del Sacro Cuore di via Cividale, a Udine. Positivo anche il parroco, don Roberto Gabassi.

In un volantino diffuso in zona e fatto girare tra le famiglie che appartengono alla parrocchia, don Roberto e don Beppe, spiegano ai fedeli che da qualche giorno la parrocchia "risulta molto compromessa dal contagio Covid".

Al momento si sta cercando di completare il tracciamento delle persone che potrebbero essere state esposte al rischio contagio. Dopo i primi cinque 'identificati', il numero è purtroppo salito di altri cinque, per un totale di dieci positivi.

"I pericoli - continuano i due parroci - a questo punto arrivano da eventuali asintomatici che potrebbero essere stati contagiati".

Per questo motivo i due parroci hanno annunciato la chiusura della parrocchia Sacro Cuore di Udine, oratorio e uffici, fino a sabato 21 novembre, chiedendo a tutti i parrocchiani che frequentano la chiesa di non 'trasferirsi' in altre parrocchie per partecipare a messe e funzioni religiose. Questo almeno fino al 21 novembre, in modo da rispettare la quarantena, o soltanto dopo aver ricevuto l'esito negativo di un eventuale tampone.

"Sappiamo che sono decisioni che portano disagio e sofferenza - spiegano don Roberto e don Beppe -, ma salvare vite è il nostro obiettivo principale".