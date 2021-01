Fognature, proseguono i lavori a Udine

Proseguono i lavori per la realizzazione del tronco fognario, a Udine, in via Muzzana, via San Pietro, via Campoformido e via Pozzuolo. I cantieri saranno attivi fino al 28 febbraio, pertanto la circolazione veicolare subirà alcune modifiche.



Nello specifico, in via Muzzana, via San Pietro, via Campoformido e via Pozzuolo, nelle aree interessate dalle operazioni come da programma, saranno istituiti il divieto di fermata per ogni categoria di veicolo per un’area pari a quella interessata dai lavori ed eventualmente su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito “Eccetto frontisti”, laddove le circostanze lo richiedano. La velocità sarà ridotta a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.