Fogolar di Tokyo in lutto, morto il fondatore

Il Fogolar furlan di Tokyo è in lutto per la morte del suo fondatore, Shinji Yamamoto.

“Oggi il nostro Fogolâr ha perso il suo padre”, scrive l’associazione giapponese, che fa parte della rete dell’Ente Friuli nel Mondo. “Lo dobbiamo salutare prematuramente ringraziandolo per tutti gli insegnamenti che ci ha lasciato, per il suo spirito entusiasta di partecipazione, per l'impegno come fondatore e presidente onorario del Fogolâr Furlan di Tokyo, per il suo carattere vulcanico e ironico, per la sua cultura sempre stimolata da curiosità vivace. Gracîs e mandi professôr, no ti dismentearin”.