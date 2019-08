Folla per l'ultimo saluto a Nadia Toffa

Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice tv de Le iene, morta a 40 anni dopo quasi due anni di lotta contro un tumore. Il malore, che poi ha portato alla diagnosi infausta, a Trieste, il 2 dicembre 2017, mentre si trovava in città per un servizio.

Oggi i fan, il suo pubblico, e coloro che l'hanno seguita lungo il difficile percorso delle cure, si sono stretti in un abbraccio virtuale alla famiglia di Nadia.

Famiglia che ha affidato ai social il suo commosso ricordo: "Cara piccola grande Nadia,

figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia,

guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile.

Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi.

Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti.

Siamo forti della tua forza.

Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande.

Riscaldati dall’abbraccio di tutti".

L'ultimo aluto nel Duomo di Brescia è stato accompagnato da un lungo applauso all'arrivo del feretro. A celebrare il rito, Nadia stessa ha voluto che fosse Padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla Terra dei Fuochi.