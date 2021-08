Folla per l'ultimo saluto a Sergio Gervasutti

Questa mattina a Palmanova l'ultimo saluto al giornalista Sergio Gervasutti. Nella sua lunga carriera, che ha percorso tutte le tappe da corrispondente a redattore, passando per gli incarichi di capocronista e vicedirettore, tante anche le direzioni: era stato alla guida del settimanale Il Friuli dal 2001 2003, con il compianto Augusto Dell’Angelo nel ruolo di suo vice. Prima, aveva guidato per anni il Messaggero Veneto, dal 1992 al 2000.



Alle 10.30, nel duomo della sua città natale, monsignor Angelo Del Zotto ha celebrato il rito funebre alla presenza dei figli Ario, Cecilia e Luca, parenti e i tanti colleghi giornalisti.



"La sua professione l'ha portato lontano da Palmanova e dal Friuli - ha ricordato nell'omelia don Del Zotto -. Una professione non facile che richiede oltre a saper comunicare, attenzione ai fatti, curiosità, capacità di interpretare e capire, ma soprattutto l'onestà di non manipolare i fatti e le notizie per dimostrare le proprie tesi".



"Oltre a ciò - ha proseguito monsignor Del Zotto -, essere giornalista richiede di capire che le persone vanno trattate con rispetto e umanità. Sergio è sempre partito da questi princìpi ai quali si sono aggiunti l'amore per la sua terra e l'amore per una verità che sapeva di non avere in tasca. Saegio ha lasciato una traccia positiva nella nostra terra - ha concluso -".