Fontanafredda, infortunio nell'impianto di depurazione

Poco dopo le 11, i Carabinieri di Fontanafredda sono intervenuti in via Sant'Egidio per un infortunio sul lavoro nelle impianto di depurazione delle acque gestito dalla LTA di Pordenone.

Un uomo di 71 anni di Fossalta di Portogruaro, titolare di una ditta in subappalto, si è procurato accidentalmente una ferita lacero contusa alla caviglia con sospetta frattura mentre stava effettuando dei lavori con un'autocisterna e un braccio meccanico.

Il ferito, raggiunto dai sanitari, è stato trasportato all'ospedale di Pordenone in ambulanza. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche gli ispettori del lavoro. L'uomo non risulta in pericolo di vita.