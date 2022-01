Fontanafredda, con l'auto nel fossato

Questa mattina alle prime luci del giorno, prima delle 7, la prima partenza Vigili del Fuoco di Pordenone assieme all'autogru sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un auto lungo via Verdi, a Ranzano di Fontanafredda.

La conducente ha perso il controllo, finendo con la vettura tra gli alberi nel fossato pieno d'acqua.

I pompieri, in collaborazione con il personale sanitario, l'hanno liberata dalle lamiere e messo in sicurezza lo scenario per consentire poi il recupero dell'auto. Sul posto anche i Carabinieri.