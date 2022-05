Fontanafredda, edicolante picchiato e rapinato

Aveva da poco aperto la sua edicola tabaccheria in via Coraducci a Fontanafredda, quando, attorno alle 6.40, sono entrate tre persone a volto coperto, non armate, che gli hanno intimato di consegnarli i soldi della cassa.

Claudio Turchet, il titolare, deve aver in qualche modo reagito, tanto che i tre rapinatori lo hanno picchiato pesantemente, prima di arraffare quel che hanno potuto, non cifre elevate, lasciando parte dell’edicola a soqquadro.

E’ stato lo stesso Turchet, seppure molto sofferente per le botte, ad allertare il 112. L’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario e portato d’urgenza all’ospedale di Pordenone dove è ricoverato, non in pericolo di vita, ma con contusioni molto importanti in diverse parti del corpo.

Turchet vive da solo al piano superiore della palazzina e stava attendo per le 7 l’arrivo di una dipendente. Sul posto, per ricostruire la dinamica della rapina i Carabinieri della vicina stazione di Fontanafredda, con i collegi del Nucleo operativo radiomobile, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’attività commerciale.

Gli uomini dell’Arma analizzeranno anche le immagini della videosorveglianza di cui è dotata l’edicola tabaccheria, che potrebbero rivelare elementi preziosi per risalire all’identità dei rapinatori. Ulteriori indagini sono in corso.

Proprio nella zona, nella serata di ieri, erano state segnalate sui social tre persone sospette. Altro elemento sul quale si concentreranno le indagini dei militari, anche se non è detto che ci sia un legame con la rapina di questa mattina.