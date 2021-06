Fontanafredda, salvato un cane caduto in un pozzo

I Vigili del Fuoco di Pordenone, supportati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale, hanno salvato Diana, un setter di 16 anni, caduto in un pozzo largo meno di un metro e profondo tre, nel cortile di un'abitazione di via Giotto a Ceolini di Fontanafredda.

I soccorritori, valutata l'impossibilità di scendere con una scala, hanno allestito una manovra di corda utilizzando il "palo pescante" per calare un operatore che, con non poche difficoltà, è riuscito a imbragare lo spaventato animale per poterlo trarre in salvo. Una volta portata al sicuro dalla squadra dei pompieri, Diana è felicemente tornata a correre nel proprio giardino.