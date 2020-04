Fontanafredda, va a fuoco l'auto e il rogo si estende

Incendio nella notte a Fontanafredda, in via Francesco Baracca. L'allarme è scattato intorno alle 23; sul posto è intervenuta immediatamente la prima partenza dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale di via Interna. Per cause in corso di accertamento, il rogo ha interessato prima un'auto; quindi le fiamme si sono estese a un macchinario agricolo posteggiato lì vicino, un trattorino, per poi andare a coinvolgere un deposito di legname. L'incendio, che ha causato ingenti danni, si è sviluppato nelle pertinenze di un'abitazione.

La casa non è stata lambita dalle fiamme grazie al tempestivo intervento dei pompieri, che hanno lavorato fino alle 2 di notte, non solo per domare l'incendio ma anche per smassare il materiale combusto. Nessuno è rimasto ferito.