Fontanini chiede la rimozione di alcuni articoli affissi sulla bacheca dell'Agenzia delle Entrate

Le battaglie, specie quelle portate avanti dai singoli, spesso hanno bisogno di visibilità e di far sentire la propria voce per ottenere l’attenzione richiesta, ma per farlo, inevitabilmente, si finisce per pestare i piedi a qualcuno. E’ probabilmente questa la ragione per cui qualche anonimo cittadino ha affisso alcuni articoli, dedicati all’annosa battaglia per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città, sulla bacheca degli uffici dell’Agenzia delle Entrate in via Gorghi, a Udine.



Una 'rassegna stampa', evidentemente troppo di parte, che non è piaciuta per niente al primo cittadino, Pietro Fontanini, che in una nota attacca duramente l’autore delle affissioni, reo di denigrare l’attuale amministrazione diffondendo "notizie false", e l’Agenzia delle Entrate, accusata di non sorvegliare su quanto viene affisso sulla bacheca.



“Trovo assolutamente inaccettabile che la bacheca dell’atrio di una sede della Pubblica Amministrazione, come l’Agenzia delle Entrate di via Gorghi, venga utilizzata da qualche cittadino per attaccare l’Amministrazione con notizie false – attacca il sindaco di Udine Fontanini -, supportate da fotocopie di articoli di giornale a senso unico, selezionati in maniera strumentale e quindi deliberatamente tesi a distorcere la realtà. Per questo ho chiesto alla Direzione non solo la rimozione delle fotocopie ma anche, per il futuro, di controllare il materiale che viene affisso”.



Gli articoli del quotidiano Messaggero Veneto, fotocopiati e affissi sulla bacheca, denunciano il problema dell’accessibilità dei disabili a negozi, marciapiedi e bus. Un grido da parte di chi, con tutta probabilità, deve forzatamente convivere con la disabilità e cerca di ‘fare rumore’ per ottenere dei risultati concreti. Ma è proprio l’accessibilità contestata dall’anonimo cittadino che irrita il sindaco che insiste: “Il fatto che gli attacchi riguardino le barriere architettoniche presenti a Udine e l’accessibilità ai mezzi di trasporto pubblici è la prova della cattiva fede dell’autore del gesto” sottolienando poi che “questa Amministrazione ha messo in atto un piano complessivo e del tutto inedito per affrontare la questione e portato in un anno di lavoro le fermate accessibili ai disabili da zero a sessanta. È stato inoltre più volte detto che il nostro obiettivo è quello di rendere Udine un modello in questo ambito”.



Rivendicando con forza l’impegno dell’amministrazione comunale da lui presieduta, Fontanini replica all’autore della sgradita rassegna stampa che “se vuole prendersela con qualcuno, dovrebbe rivolgersi a chi ci ha preceduto, e comunque utilizzando gli spazi adeguati, e non la bacheca dell’Agenzia delle Entrate, che da parte sua dovrebbe controllare i contenuti delle affissioni per correttezza, prima che del lavoro di questa Giunta, nei confronti dei cittadini, che si meritano notizie complete e non mistificazioni e falsità”.