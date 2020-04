Forgaria in lutto, morto Mario De Franceschi

Questa notte, nella sua abitazione di Forgaria nel Friuli, è mancato, all’età di 91 anni, il dottor Mario De Franceschi, per tanti anni medico condotto di Forgaria e delle comunità della Valle. Lo ricordano tutti per il suo impegno, in particolare all'epoca del terremoto.

I Carabinieri di San Daniele del Friuli sono commossi per la scomparsa di questo medico di paese che ha speso la sua lunga vita per la salute pubblica, impavido testimone di scienza e di umana solidarietà. Lascia nel dolore la figlia Paola, pubblico ministero della Procura di Udine, e il fratello impegnato nel mondo della stampa.